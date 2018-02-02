АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Смертельная красота цвета: Синтетические краски заменили природные аналоги и опасны для здоровья людей
EUR 69.79 USD 56.26
Курс валют на 02.02.2018

Мосгорсуд отказал в УДО лидеру хакерской группы «Шалтай-Болтай»
Отказ в УДО Владимира Аникеева, являющегося главой хакерской известной группы "Шалтай-Болтай", Мосгорсуд признал законным. Его арестовали 8 ноября позапрошлого года. Срок наказания заканчивается 8 ноября этого года.

Мосгорсуд отказал в УДО лидеру хакерской группы «Шалтай-Болтай»


Лефортовский суд, отказавший Аникееву в УДО, ссылался на отсутствие оснований для этого. Также отсутствуют данные, что Аникеев утратил уже общественную опасность. Администрация СИЗО против УДО не возражала. Потерпевший Евгений Кисляков, являвшийся в момент взлома почты сотрудником Сбербанка и Прокуратура выступали против. Аникеев в судье заявил, что раскаялся, осознаёт свою вину, сотрудничал со следствием. Он заметил, что планирует после освобождения работать, помогать своим близким.

Ранее представителями прессы отмечалось, что Аникеев против своих подчинённых - Александра Филинова и Константина Теплякова, дал показания. В итоге им было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы.
Происшествия
Добавил: tantan61 Сегодня, 01:30
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мосгорсуд отказал в УДО лидеру хакерской группы
Патриарха Кирилла Владимир Путин поздравил с
Омбудсмен составила список «постыдных» книг для
ФАС дала разрешение акционеру СК «Опора» на
Учительница школы Режевского района отобрала у
В Подмосковье поезд насмерть сбил подростка в
Просмотреть все новости