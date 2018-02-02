Мосгорсуд отказал в УДО лидеру хакерской группы «Шалтай-Болтай»

Лефортовский суд, отказавший Аникееву в УДО, ссылался на отсутствие оснований для этого. Также отсутствуют данные, что Аникеев утратил уже общественную опасность. Администрация СИЗО против УДО не возражала. Потерпевший Евгений Кисляков, являвшийся в момент взлома почты сотрудником Сбербанка и Прокуратура выступали против. Аникеев в судье заявил, что раскаялся, осознаёт свою вину, сотрудничал со следствием. Он заметил, что планирует после освобождения работать, помогать своим близким.Ранее представителями прессы отмечалось, что Аникеев против своих подчинённых - Александра Филинова и Константина Теплякова, дал показания. В итоге им было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы.