Ученые: Красный лук может бороться с онкологией благодаря большому количеству кверцетина

Данный продукт до сих пор плохо изучен специалистами, хотя в нем есть самая высокая концентрация флавоноида. Опыты, проведенные сотрудниками из университета Гельфа, показали, что в данном виде луковиц также имеются антоцианы, насыщающие антиоксидантами молекулы первого вещества.Он также дает необходимый оттенок овощам и фруктам, а потому помогает сохранять все свойства, необходимые для уничтожения патологии. Ученые рекомендуют употреблять данный сорт лука в пище, а также включить в рацион красные аналоги.