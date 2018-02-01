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Ученые: Красный лук может бороться с онкологией благодаря большому количеству кверцетина
Ученые решили провести исследования с разными сортами овоща, чтобы выяснить их целебные свойства. Оказалось, что только красный лук может бороться с онкологией благодаря большому количеству кверцетина.

Данный продукт до сих пор плохо изучен специалистами, хотя в нем есть самая высокая концентрация флавоноида. Опыты, проведенные сотрудниками из университета Гельфа, показали, что в данном виде луковиц также имеются антоцианы, насыщающие антиоксидантами молекулы первого вещества.

Ученые: Красный лук может бороться с онкологией благодаря большому количеству кверцетина


Он также дает необходимый оттенок овощам и фруктам, а потому помогает сохранять все свойства, необходимые для уничтожения патологии. Ученые рекомендуют употреблять данный сорт лука в пище, а также включить в рацион красные аналоги.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:20
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