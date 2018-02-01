Светлана Лобода в прямом эфире радио поделилась интимными подробностями из ее личной жизни

Артистка участвовала в опросе, где ей необходимо было давать ответы на каверзные вопросы, с чем знаменитость прекрасно справилась. Так что за очень короткое время Лобода открыла все тайны своей жизни.Слушатели передачи узнали о том, что в юности девушка вела себя, как многие подростки и даже подкладывала в бюстгальтер вату. Ее сексуальная жизнь была разнообразной, а на первом свидание иногда был интим. Более того, знаменитость поведала, что у нее был опыт занятий сексом втроем.Также у девушки были такие связи, о которых позже она очень жалела. Еще певица часто имитировала усталость, чтобы миновать близость. Еще Светлана заверила, что в основном ее любовниками были неженатые мужчины.После выхода эфира поклонники узнали много информации о своей любимице. Этот видеоролик набрал уже более 30 тысяч просмотров, вмиг разлетевшись по интернету. А поклонники с удовольствием высказались по этому поводу в своих комментариях.