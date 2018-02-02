Патриарха Кирилла Владимир Путин поздравил с очередной годовщиной интронизации
Владимир Путин искренне поздравил Патриарха Кирилла с годовщиной интронизации, при встрече в стенах храма Христа Спасителя. В качестве признательности глава Россиии патриарху вручил букет белых роз.
Путин выразил патриарху благодарность за проведение им Архиерейского собора Православной Русской Церкви. По мнению президента, он прошёл на высоком уровне. Патриарх Кирилл беседуя с российским президентом Владимиром Путиным, обратился к священникам, призывая воздержаться от участия их в различных телевизионных дебатах, относиться к осуществляемым публичным выступлениям, являющимся достоянием общественности, более ответственно, а также серьёзно.
Патриарх отметил, что каждый священник, который комментирует любое общественное явление, затрагивающее жизни множества граждан государства, должен питать уверенность, что его слова одобрит церковь, и не будут поводом для очередного общественного скандала.
Путин выразил патриарху благодарность за проведение им Архиерейского собора Православной Русской Церкви. По мнению президента, он прошёл на высоком уровне. Патриарх Кирилл беседуя с российским президентом Владимиром Путиным, обратился к священникам, призывая воздержаться от участия их в различных телевизионных дебатах, относиться к осуществляемым публичным выступлениям, являющимся достоянием общественности, более ответственно, а также серьёзно.
Патриарх отметил, что каждый священник, который комментирует любое общественное явление, затрагивающее жизни множества граждан государства, должен питать уверенность, что его слова одобрит церковь, и не будут поводом для очередного общественного скандала.