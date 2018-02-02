Патриарха Кирилла Владимир Путин поздравил с очередной годовщиной интронизации

Путин выразил патриарху благодарность за проведение им Архиерейского собора Православной Русской Церкви. По мнению президента, он прошёл на высоком уровне. Патриарх Кирилл беседуя с российским президентом Владимиром Путиным, обратился к священникам, призывая воздержаться от участия их в различных телевизионных дебатах, относиться к осуществляемым публичным выступлениям, являющимся достоянием общественности, более ответственно, а также серьёзно.Патриарх отметил, что каждый священник, который комментирует любое общественное явление, затрагивающее жизни множества граждан государства, должен питать уверенность, что его слова одобрит церковь, и не будут поводом для очередного общественного скандала.