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Патриарха Кирилла Владимир Путин поздравил с очередной годовщиной интронизации
Владимир Путин искренне поздравил Патриарха Кирилла с годовщиной интронизации, при встрече в стенах храма Христа Спасителя. В качестве признательности глава Россиии патриарху вручил букет белых роз.

Патриарха Кирилла Владимир Путин поздравил с очередной годовщиной интронизации


Путин выразил патриарху благодарность за проведение им Архиерейского собора Православной Русской Церкви. По мнению президента, он прошёл на высоком уровне. Патриарх Кирилл беседуя с российским президентом Владимиром Путиным, обратился к священникам, призывая воздержаться от участия их в различных телевизионных дебатах, относиться к осуществляемым публичным выступлениям, являющимся достоянием общественности, более ответственно, а также серьёзно.

Патриарх отметил, что каждый священник, который комментирует любое общественное явление, затрагивающее жизни множества граждан государства, должен питать уверенность, что его слова одобрит церковь, и не будут поводом для очередного общественного скандала.
Общество / Культура
Добавил: tantan61 Сегодня, 00:00
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