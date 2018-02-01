Омбудсмен составила список «постыдных» книг для детей
Анна Кузнецова, являющаяся уполномоченным по правам ребенка при российском президенте, опубликовала перечень существующей вредной детской литературы. Кузнецова отмечает, что произведения из данного списка стыдно показывать взрослым читателям, уже не говоря про детей.
Со стороны Кузнецовой остракизму подверглось стихотворение И. Иртеньева про глаз, упавший в унитаз, и сказочное произведение Светланы Лавровой - «Куда скачет петушиная лошадь». Кузнецова отметила, что ряд моментов нельзя даже прокомментировать без цензуры. Она констатировала, что книги для детей, стыдно обсуждать, так как в них написана информация не для детей. Она признала, что такие произведения заставляют призадуматься, а также посмеяться, однако детям они не подходят.
Кузнецова свое мнение озвучила во время конференции в государственной библиотеке России. Омбудсмен также выразила надежду, что данные заявления не станут «черным пиаром».
Со стороны Кузнецовой остракизму подверглось стихотворение И. Иртеньева про глаз, упавший в унитаз, и сказочное произведение Светланы Лавровой - «Куда скачет петушиная лошадь». Кузнецова отметила, что ряд моментов нельзя даже прокомментировать без цензуры. Она констатировала, что книги для детей, стыдно обсуждать, так как в них написана информация не для детей. Она признала, что такие произведения заставляют призадуматься, а также посмеяться, однако детям они не подходят.
Кузнецова свое мнение озвучила во время конференции в государственной библиотеке России. Омбудсмен также выразила надежду, что данные заявления не станут «черным пиаром».