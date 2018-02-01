Омбудсмен составила список «постыдных» книг для детей

Со стороны Кузнецовой остракизму подверглось стихотворение И. Иртеньева про глаз, упавший в унитаз, и сказочное произведение Светланы Лавровой - «Куда скачет петушиная лошадь». Кузнецова отметила, что ряд моментов нельзя даже прокомментировать без цензуры. Она констатировала, что книги для детей, стыдно обсуждать, так как в них написана информация не для детей. Она признала, что такие произведения заставляют призадуматься, а также посмеяться, однако детям они не подходят.Кузнецова свое мнение озвучила во время конференции в государственной библиотеке России. Омбудсмен также выразила надежду, что данные заявления не станут «черным пиаром».