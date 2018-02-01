Во время резких перемен погоды нужно употреблять травяной чай, напиток из корня солодки и имбирь – Медики

Мелисса и мята помогут уменьшить боль, а также позволяют избавиться от бессонницы и успокаивают нервную систему, благотворно действуя на сердце. Это также касается валерианы, настойки боярышника или пустырника. В солодке есть большое количество кумаринов, уменьшающих свертываемость крови, так как во время магнитных бурь ее повышенный уровень может привести к нарушениям в сосудах.Благодаря имбирю можно улучшить память, снять спазмы ЖКТ и тошноту. Также вместо кофе нужно пить зеленый чай или мате, обратив внимание на график работы, если есть склонность к хроническим недугам и головным болям. Ранний сон и теплая ванна с эфирными маслами или морской солью помогут организму расслабиться и пережить негативный период.