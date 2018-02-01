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Специалисты: ИИ не расшифровал загадочную рукопись Войнича, а лишь прибавил тайн
По мнению экспертов, рукопись Войнича остается такой же непостижимой, как и прежде, но понимание того, почему новое исследование, согласно которому искусственный интеллект расшифровал документ, не может «декодировать» текст, и что именно оно добавляет к анналам Войнихологии, имеет свою ценность.
Специалисты: ИИ не расшифровал загадочную рукопись Войнича, а лишь прибавил тайн


240-страничная рукопись Войнича написана на неизвестном алфавите. Рукопись в комплексе с иллюстрациями похожа на карту древнего аквапарка, но ученые полагают, что документ может быть связан с медициной или алхимией.

Исследование, которое вызвало всеобщее внимание, – документ под названием «Декодирование текстов с анаграммами, написанных на неизвестном языке и скрипте», опубликованное в 2016 году, представленное на конференции в прошлом году и разглашенное журналистами в начале этого месяца. В документе профессор компьютерных наук Грег Кондрак и аспирант Брэдли Хауэр описали метод поиска исходного языка зашифрованных текстов, прежде чем применить его к самой рукописи, и решили, что последняя первоначально была написана на иврите, а потом уже перевоплотилась в настоящую форму.

Справедливым по отношению к Кондраку и Хауэру будет сказать, что СМИ, безусловно, несут значительную вину за преувеличение. Ученые признают, что их исследование является лишь «отправной точкой», и эксперты, с которыми мы общались, признали пользу базовых алгоритмов.

В статье об истории рукописи, оупбликованной в New Yorker, описано ее как «идеальный холст, на котором можно спроектировать наши переживания о трудностях, страхах и тайнах», и то же самое можно сказать об ИИ. В современном медиа-ландшафте стало больше опасений относительно автоматизации и непознаваемого (и неконтролируемого) машинного интеллекта.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Вчера, 18:28
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