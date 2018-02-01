Специалисты: ИИ не расшифровал загадочную рукопись Войнича, а лишь прибавил тайн

240-страничная рукопись Войнича написана на неизвестном алфавите. Рукопись в комплексе с иллюстрациями похожа на карту древнего аквапарка, но ученые полагают, что документ может быть связан с медициной или алхимией.Исследование, которое вызвало всеобщее внимание, – документ под названием «Декодирование текстов с анаграммами, написанных на неизвестном языке и скрипте», опубликованное в 2016 году, представленное на конференции в прошлом году и разглашенное журналистами в начале этого месяца. В документе профессор компьютерных наук Грег Кондрак и аспирант Брэдли Хауэр описали метод поиска исходного языка зашифрованных текстов, прежде чем применить его к самой рукописи, и решили, что последняя первоначально была написана на иврите, а потом уже перевоплотилась в настоящую форму.Справедливым по отношению к Кондраку и Хауэру будет сказать, что СМИ, безусловно, несут значительную вину за преувеличение. Ученые признают, что их исследование является лишь «отправной точкой», и эксперты, с которыми мы общались, признали пользу базовых алгоритмов.В статье об истории рукописи, оупбликованной в New Yorker, описано ее как «идеальный холст, на котором можно спроектировать наши переживания о трудностях, страхах и тайнах», и то же самое можно сказать об ИИ. В современном медиа-ландшафте стало больше опасений относительно автоматизации и непознаваемого (и неконтролируемого) машинного интеллекта.