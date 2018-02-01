Учительница школы Режевского района отобрала у ребёнка грамоту
Представителями прокуратуры Свердловской области в ближайшее время будет проведена проверка информации, касательно того, что учительница школы Режевского района публично отобрала у девочки почетную грамоту, потому что она не сдала на нужды класса 300 рублей.
К этому случаю привлек внимание депутат Дмитрий Ионин от «Справедливой России». Он в Facebook написал, что жители Глинского рассказали ему про инцидент, который произошёл в школе. Как стало известно учительница после вручения девочке грамоты, потребовала ее обратно, обвиняя ребенка, что она не сдала на нужды класса деньги. По словам Ионина девочка восприняла слова учительницы близко к сердцу. Потому она вынуждена посещать психолога.
В прокуратуре заявили, что по данному инциденту уже началась проверка. Теперь придется выяснить, полагалась ли этой девочке грамота, почему она была выдана школьнице, что за поборы проводила учительница в школе.
К этому случаю привлек внимание депутат Дмитрий Ионин от «Справедливой России». Он в Facebook написал, что жители Глинского рассказали ему про инцидент, который произошёл в школе. Как стало известно учительница после вручения девочке грамоты, потребовала ее обратно, обвиняя ребенка, что она не сдала на нужды класса деньги. По словам Ионина девочка восприняла слова учительницы близко к сердцу. Потому она вынуждена посещать психолога.
В прокуратуре заявили, что по данному инциденту уже началась проверка. Теперь придется выяснить, полагалась ли этой девочке грамота, почему она была выдана школьнице, что за поборы проводила учительница в школе.
Происшествия
Добавил: tantan61 Вчера, 23:40