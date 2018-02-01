Учительница школы Режевского района отобрала у ребёнка грамоту

К этому случаю привлек внимание депутат Дмитрий Ионин от «Справедливой России». Он в Facebook написал, что жители Глинского рассказали ему про инцидент, который произошёл в школе. Как стало известно учительница после вручения девочке грамоты, потребовала ее обратно, обвиняя ребенка, что она не сдала на нужды класса деньги. По словам Ионина девочка восприняла слова учительницы близко к сердцу. Потому она вынуждена посещать психолога.В прокуратуре заявили, что по данному инциденту уже началась проверка. Теперь придется выяснить, полагалась ли этой девочке грамота, почему она была выдана школьнице, что за поборы проводила учительница в школе.