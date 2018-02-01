Ученые: Лимонная диета поможет полным людям быстрее сбросить лишний вес

Фрукт прекрасно очищает организм от токсинов и чувства голода, а также способствует ускорению веществ и избавляет человека от запоров. Кроме этого плоды позитивно действуют на печень и насыщают кровь важными микроэлементами, но еще помогают вывести застоявшуюся желчь. Диета предусматривает трехразовое употребление сока лимона, разбавленного водой, после приема пищи.Такие процедуры проводятся две недели, однако кроме них стоит заняться физической нагрузкой и не употреблять вредные продукты. Для сохранения веса можно пару колец добавлять в чай или фреши из других фруктов.