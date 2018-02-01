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Ученые: Лимонная диета поможет полным людям быстрее сбросить лишний вес
Многие люди прекрасно знают о целебных свойствах лимонов, имеющих в своем составе много полезных веществ. Ученые выяснили, что лимонная диета поможет полным особам быстрее сбросить лишний вес, однако она запрещена при заболеваниях ЖКТ.

Фрукт прекрасно очищает организм от токсинов и чувства голода, а также способствует ускорению веществ и избавляет человека от запоров. Кроме этого плоды позитивно действуют на печень и насыщают кровь важными микроэлементами, но еще помогают вывести застоявшуюся желчь. Диета предусматривает трехразовое употребление сока лимона, разбавленного водой, после приема пищи.

Ученые: Лимонная диета поможет полным людям быстрее сбросить лишний вес


Такие процедуры проводятся две недели, однако кроме них стоит заняться физической нагрузкой и не употреблять вредные продукты. Для сохранения веса можно пару колец добавлять в чай или фреши из других фруктов.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:00
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