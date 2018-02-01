В Подмосковье поезд насмерть сбил подростка в наушниках
Электричка на территории Подмосковья сбила шестнадцатилетнего подростка, который переходил пути в месте, которое для этого не предназначено. При этом пострадавший был в наушниках.
Инцидент зафиксировали вчера, тридцать первого января. Данное происшествие произошло вечером приблизительно около семнадцати часов, поблизости станции Ильинская. Как стало известно, машинист пассажирского поезда, осуществлявшего движение в Раменское из Москвы, не успел затормозить, когда увидел на путях подростка. При этом пострадавший получил ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью.
Оперативно на место инцидента прибыли сотрудники полиции. После этого тело погибшего увезли в морг. В настоящее время по факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят тщательное расследование.
Инцидент зафиксировали вчера, тридцать первого января. Данное происшествие произошло вечером приблизительно около семнадцати часов, поблизости станции Ильинская. Как стало известно, машинист пассажирского поезда, осуществлявшего движение в Раменское из Москвы, не успел затормозить, когда увидел на путях подростка. При этом пострадавший получил ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью.
Оперативно на место инцидента прибыли сотрудники полиции. После этого тело погибшего увезли в морг. В настоящее время по факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят тщательное расследование.
Происшествия
Добавил: tantan61 Вчера, 23:30