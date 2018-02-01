В Подмосковье поезд насмерть сбил подростка в наушниках

Инцидент зафиксировали вчера, тридцать первого января. Данное происшествие произошло вечером приблизительно около семнадцати часов, поблизости станции Ильинская. Как стало известно, машинист пассажирского поезда, осуществлявшего движение в Раменское из Москвы, не успел затормозить, когда увидел на путях подростка. При этом пострадавший получил ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью.Оперативно на место инцидента прибыли сотрудники полиции. После этого тело погибшего увезли в морг. В настоящее время по факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят тщательное расследование.