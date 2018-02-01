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В Подмосковье поезд насмерть сбил подростка в наушниках
Электричка на территории Подмосковья сбила шестнадцатилетнего подростка, который переходил пути в месте, которое для этого не предназначено. При этом пострадавший был в наушниках.

В Подмосковье поезд насмерть сбил подростка в наушниках

Инцидент зафиксировали вчера, тридцать первого января. Данное происшествие произошло вечером приблизительно около семнадцати часов, поблизости станции Ильинская. Как стало известно, машинист пассажирского поезда, осуществлявшего движение в Раменское из Москвы, не успел затормозить, когда увидел на путях подростка. При этом пострадавший получил ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью.

Оперативно на место инцидента прибыли сотрудники полиции. После этого тело погибшего увезли в морг. В настоящее время по факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят тщательное расследование.
Происшествия
Добавил: tantan61 Вчера, 23:30
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