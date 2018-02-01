Ксения Новикова поразила стройной фигурой на отдыхе в Занзибаре

Два года назад Новикова снова вышла замуж за предпринимателя Алексея Сорокина. Сейчас певица с новым мужем отправилась отдыхать в Занзибар. Фанаты, рассматривая свежие публикации звезды, отметили, что девушка кардинально похудела. Некоторым подписчикам кажется, что такая худоба Ксения не идёт.Однако большинству фолловеров новые формы певицы понравились. Девушку называют сильфидой, райской птицей, божественной и присваивают другие лестные эпитеты. Стоит отметить, что Новикова худеет не впервые, однако после этого звезда обычно снова быстро поправляется.