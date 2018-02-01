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Ксения Новикова поразила стройной фигурой на отдыхе в Занзибаре
Ксения Новикова, являющаяся экс-вокалисткой российского коллектива «Блестящие», продемонстрировала поклонникам своё стройное тело. Сейчас артистка нежится на пляже в Занзибаре, однако фото с отдыха исправно выкладывает в соцсеть. Последние снимки в купальнике восхитили поклонников девушки. По их мнению, певица феноменально похудела.

Ксения Новикова поразила стройной фигурой на отдыхе в Занзибаре

Два года назад Новикова снова вышла замуж за предпринимателя Алексея Сорокина. Сейчас певица с новым мужем отправилась отдыхать в Занзибар. Фанаты, рассматривая свежие публикации звезды, отметили, что девушка кардинально похудела. Некоторым подписчикам кажется, что такая худоба Ксения не идёт.

Однако большинству фолловеров новые формы певицы понравились. Девушку называют сильфидой, райской птицей, божественной и присваивают другие лестные эпитеты. Стоит отметить, что Новикова худеет не впервые, однако после этого звезда обычно снова быстро поправляется.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 22:40
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