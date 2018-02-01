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В Ершовском районе обнаружили очаг африканской чумы свиней
В Саратовской области на территории Ершовского района зафиксировали эпидемию африканской чумы непосредственно среди домашних свиней.

В Ершовском районе обнаружили очаг африканской чумы свиней

В районе села Малый Перелаз Ершовского района начался массовый мор многочисленных домашних свиней. Мертвые выброшенные туши свиней обнаружили поблизости села. Хозяина животных пока не нашли. Ветеринары на экспертизу взяли несколько мертвых тушек, а также обнаружили вирус африканской чумы. Во всём Ершовском районе сразу огласили карантин. При этом мёртвые тушки свиней в итоге сожгли. Специалисты ветеринарной службы сделали заявление, чтобы все жители данного района сделали вакцинацию свиньям от заражения эпидемией.

Ветеринарная служба выдала приказ про запрет на вывоз свиней либо продукции из них непосредственно за карантинную зону. Вирус африканской чумы не вредит здоровью людей. При этом он действует на сельскохозяйственных животных. Они после заражения массово умирают.
Происшествия
Добавил: tantan61 Вчера, 22:30
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