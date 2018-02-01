Появились сведения о том, что родители Брэда Питта недолюбливала Анджелину Джоли

Анджелина Джоли и Брэд Питт вот уже некоторое время как разошлись, но о них все равно продолжают говорить. И вот в сети появились сведения, которые свидетельствуют о неприязни родителей Питта к его бывшей супруги Анджелины.С самого начала отношений мама Питта нехорошо относилась к Джоли, поскольку она увела ее сына у Дженнифер Энистон, ведь мама считала ее лучшей невесткой. Джейн моментально сообразила, что им будет сложно найти общий язык.На сближение с Джоли все время шла свекровь, но со временем увидела, что это пустая трата времени. Но их взаимоотношения намного ухудшились, когда они заговорили о воспитании детей. Джейн пришла в изумление, когда узнала, что Анджелина все дозволяет своим детям.Ей было сложно понять, как возможно разрешить Шайло одеваться в мужскую одежду, и без проблем пропускать занятия в школе. А также раздражало ее то, что знаменитость воспитывала детей в полном беспорядке.Также Джейн осознала, что Джоли сложный человек в общении. Анджелина не проведывала родственников Питта, а когда это происходило, они со свекровью все время ссорились. А вот Энистон всегда была приветливой и очень милой, просто идеальной невесткой.