Поклонники раскритиковали Юлию Проскурякову из-за челки

Исполнительница позировала перед камерой утром, отметив, что вокруг настоящая зимняя сказка с елками. Потом она пожелала всем подписчикам хорошего дня, но они сразу вспомнили о снимках с Майами, на которых Юлия Проскурякова убрала волосы и стала выглядеть намного моложе.Сейчас прежний вид артистки вызвал раздражение у фанатов, назвавших ее 50-летней женщиной. Также некоторые лица заметили, что она пытается подстроиться под внешний вид звездного супруга, после чего даже упомянули о Наташе Королевой. В ответ певица записала видео, в котором сообщила недоброжелателям, что не реагирует на такие слова.