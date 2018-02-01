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Поклонники раскритиковали Юлию Проскурякову из-за челки
Супруга Игоря Николаева часто подвергается нападкам со стороны фанатов, предпочитая игнорировать их мнение. Сейчас Юлия Проскурякова опубликовала новое фото в Instagram после возвращения из отпуска, но поклонники раскритиковали ее за челку.

Исполнительница позировала перед камерой утром, отметив, что вокруг настоящая зимняя сказка с елками. Потом она пожелала всем подписчикам хорошего дня, но они сразу вспомнили о снимках с Майами, на которых Юлия Проскурякова убрала волосы и стала выглядеть намного моложе.

Поклонники раскритиковали Юлию Проскурякову из-за челки


Сейчас прежний вид артистки вызвал раздражение у фанатов, назвавших ее 50-летней женщиной. Также некоторые лица заметили, что она пытается подстроиться под внешний вид звездного супруга, после чего даже упомянули о Наташе Королевой. В ответ певица записала видео, в котором сообщила недоброжелателям, что не реагирует на такие слова.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:00
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