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Эксперты рассказали, что онлайн-поддержка может улучшить качество жизни пациентов с раком
Новые исследования показывают, что онлайн-программа борьбы со стрессом может значительно улучшить качество жизни человека после постановления диагноза рака.
Эксперты рассказали, что онлайн-поддержка может улучшить качество жизни пациентов с раком


Исследователи Базельского университета и университетской больницы Базеля. расположенных в Швейцарии, уверены, что диагноз рака всегда вызывает психологическое расстройство. Если психический компонент диагноза не управляем, качество жизни может значительно снизиться, и не только: негативное психологическое состояние может сказаться на лечении и вызвать прогрессирование заболевания.

В идеале лечение рака должно сочетаться с психологической поддержкой. Тем не менее, в настоящее время лишь меньшинство больных получают профессиональную психологическую помощь.

Исследователи разработали онлайн-программу стресс-контроля STREAM для раковых больных. Во время восьминедельной онлайн-программы пациенты получают информацию, отдельные упражнения по загружаемым аудиофайлам и конкретные стратегии по ведению жизни с онкологическими заболеваниями.

Исследование, которое появилось в Журнале клинической онкологии, является первым показателем того, что пациенты, которым совсем недавно был поставлен диагноз рака, значительно выигрывают от онлайн-поддержки и сообщают об улучшении качества жизни и уменьшении стресса.

«Результаты показывают, что веб-помощь, основанная на регулярном электронном контакте больного с психологом, имеет потенциал для эффективной поддержки пациентов», – заключил Вивиан Хесс, профессор медицинской онкологии.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Вчера, 17:22
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