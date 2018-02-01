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Медики Москвы пройдут подготовку перед Чемпионатом Мира 2018
Почти двести московских медиков должны будут пройти специальную подготовку перед Чемпионатом Мира по футболу-2018. Специалистов научат, как правильно вести себя в нештатных, стрессовых ситуациях на стадионах.

Медики Москвы пройдут подготовку перед Чемпионатом Мира 2018

Специальную подготовку пройдут медсестры, врачи, фельдшеры. Обучение стартует 1 февраля. Продлится такая учёба до начала марта. Медиков научат быстро, слажено действовать в случае огромного скопления людей. Для медицинских специалистов это станет новым опытом. В дни ЧМ по футболу бригады медиков должны быть готовыми к нестандартным ситуациям. Для сотрудников скорой разработан специальный алгоритм действий.

В подготовке медработников будут участвовать сотрудники столичного Научно-практического центра медицинской экстренной помощи, научно-практического центра мед-реабилитации, спортивной и восстановительной медицины, и прочих медицинских организаций московского Департамента здравоохранения.
Общество
Добавил: tantan61 Вчера, 22:10
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