Медики Москвы пройдут подготовку перед Чемпионатом Мира 2018

Специальную подготовку пройдут медсестры, врачи, фельдшеры. Обучение стартует 1 февраля. Продлится такая учёба до начала марта. Медиков научат быстро, слажено действовать в случае огромного скопления людей. Для медицинских специалистов это станет новым опытом. В дни ЧМ по футболу бригады медиков должны быть готовыми к нестандартным ситуациям. Для сотрудников скорой разработан специальный алгоритм действий.В подготовке медработников будут участвовать сотрудники столичного Научно-практического центра медицинской экстренной помощи, научно-практического центра мед-реабилитации, спортивной и восстановительной медицины, и прочих медицинских организаций московского Департамента здравоохранения.