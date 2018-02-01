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Екатерина Варнава покорила поклонников эффектным образом
В последнее время артистка кардинально изменила свой внешний вид и после похудения стала носить контактные линзы. Екатерина Варнава покорила поклонников эффектным образом на новом снимке в Instagram.

Она решила позировать перед камерой с голубыми глазами, надев на лицо вуалетку. Сюжет делал Даниил Величко, восхищающий звезд своими навыками фотографа. Многие подписчики назвали этот стиль французским, но также заподозрили, что Екатерина Варнава прикрыла лицо колготками в сеточку.

Екатерина Варнава покорила поклонников эффектным образом


Пользователи сетей позитивно восприняли идею звезды, отметив, что сюжет получился шикарным благодаря удивительным глазам, напоминающим морскую бездну. Потом они выяснили, что артистка действительно использовала чулки, благодаря намеку фотографа, отметившего, что его муза просто невероятная женщина. Однако образ получился гармоничным и сразу бросается в глаза зрителям.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:50
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