Екатерина Варнава покорила поклонников эффектным образом

Она решила позировать перед камерой с голубыми глазами, надев на лицо вуалетку. Сюжет делал Даниил Величко, восхищающий звезд своими навыками фотографа. Многие подписчики назвали этот стиль французским, но также заподозрили, что Екатерина Варнава прикрыла лицо колготками в сеточку.Пользователи сетей позитивно восприняли идею звезды, отметив, что сюжет получился шикарным благодаря удивительным глазам, напоминающим морскую бездну. Потом они выяснили, что артистка действительно использовала чулки, благодаря намеку фотографа, отметившего, что его муза просто невероятная женщина. Однако образ получился гармоничным и сразу бросается в глаза зрителям.