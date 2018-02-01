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Ученые: Феномен серебристых облаков связан с климатическими изменениями
Российские ученые во время конференции обсудили феномен серебристых облаков. Они пришли к выводам, что он связан с климатическими изменениями.

Необычные нити в небе поражают людей своей красотой, но также становятся сигналом глобальных природных изменений. В последнее время их часто наблюдали жители разных стран, а самые крупные объекты были зафиксированы в прошлом году над Москвой. До этого момента их можно было заметить лишь в полярных широтах.

Ученые: Феномен серебристых облаков связан с климатическими изменениями


Верхние слои воздуха из-за сильного похолодания образовывают облака, чувствительные к данной температуре. Они находятся на 90- километровой высоте и становятся заметными во время сумерек. Потому лучше всего наблюдать за природными чудесами вечером.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:30
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