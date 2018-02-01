Ученые: Феномен серебристых облаков связан с климатическими изменениями

Необычные нити в небе поражают людей своей красотой, но также становятся сигналом глобальных природных изменений. В последнее время их часто наблюдали жители разных стран, а самые крупные объекты были зафиксированы в прошлом году над Москвой. До этого момента их можно было заметить лишь в полярных широтах.Верхние слои воздуха из-за сильного похолодания образовывают облака, чувствительные к данной температуре. Они находятся на 90- километровой высоте и становятся заметными во время сумерек. Потому лучше всего наблюдать за природными чудесами вечером.