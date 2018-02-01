Тина Канделаки заплакала, узнав восстановленные результаты спортсменов на Олимпиаде в Сочи

Канделаки посвятила восстановленным отечественным спортсменам отдельный пост, в котором написала касательно цивилизованного способа решения ситуации. Тина сказала, что апелляция позволила избежать одиннадцать пожизненных дисквалификаций, при этом уничтожения «человеческих судеб».В конце сообщения телеведущая обратилась с просьбой к спортивным чиновникам. Она попросила их научиться «плавать» в нынешних штормовых условиях, при этом уступить место более молодым специалистам. Канделаки считает, что если этого не сделать, тогда шанс на поднятие отечественного спорта исчезнет. За пять часов пост Тины набрал более 12 тысяч отметок «Мне нравится» и около 300 комментариев.