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Тина Канделаки заплакала, узнав восстановленные результаты спортсменов на Олимпиаде в Сочи
Тина Канделаки в своём микроблоге Instagram отреагировала на новость касательно решения CAS восстановить результаты 28 спортсменов, которые выступали на Олимпиаде в Сочи. Теледива не сдержала слез, слушая российского лыжника Александра Легкова.

Тина Канделаки заплакала, узнав восстановленные результаты спортсменов на Олимпиаде в Сочи

Канделаки посвятила восстановленным отечественным спортсменам отдельный пост, в котором написала касательно цивилизованного способа решения ситуации. Тина сказала, что апелляция позволила избежать одиннадцать пожизненных дисквалификаций, при этом уничтожения «человеческих судеб».

Тина Канделаки заплакала, узнав восстановленные результаты спортсменов на Олимпиаде в Сочи

В конце сообщения телеведущая обратилась с просьбой к спортивным чиновникам. Она попросила их научиться «плавать» в нынешних штормовых условиях, при этом уступить место более молодым специалистам. Канделаки считает, что если этого не сделать, тогда шанс на поднятие отечественного спорта исчезнет. За пять часов пост Тины набрал более 12 тысяч отметок «Мне нравится» и около 300 комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 21:40
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