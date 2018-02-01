АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Смертельная красота цвета: Синтетические краски заменили природные аналоги и опасны для здоровья людей
EUR 69.79 USD 56.26
Курс валют на 02.02.2018

Анастасия Волочкова объявила войну недоброжелателям
Поклонники балерины заметили в Instagram новый пост, посвященный ее недоброжелателям. Анастасия Волочкова объявила им войну и попросила покинуть аккаунт лиц, которым не нравятся ее поступки.

Звезда попросила людей не терзать свою душу и жить чужой судьбой из-за своих несчастий и пустоты. Она отметила, что добилась успеха личными усилиями, после чего предложила подписчикам порадоваться за ее наследницу и роскошное жилье, не забыв упомянуть о поклонниках и букетах цветов. Анастасия Волочкова показала ролик, в котором позирует на фоне фрески и мраморных стен своего особняка, чтобы подтвердить свои слова.

Анастасия Волочкова объявила войну недоброжелателям


Артистка подчеркнула, что все попытки унизить или оскорбить ее только показывают ничтожество таких особ, имеющих нищету души. Она не стала отключать чат, чтобы избавиться от критики хейтеров, а фанаты сразу поддержали знаменитость, назвав ее яркой и неординарной личностью.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:40
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мосгорсуд отказал в УДО лидеру хакерской группы
Патриарха Кирилла Владимир Путин поздравил с
Омбудсмен составила список «постыдных» книг для
ФАС дала разрешение акционеру СК «Опора» на
Учительница школы Режевского района отобрала у
В Подмосковье поезд насмерть сбил подростка в
Просмотреть все новости