Анастасия Волочкова объявила войну недоброжелателям

Звезда попросила людей не терзать свою душу и жить чужой судьбой из-за своих несчастий и пустоты. Она отметила, что добилась успеха личными усилиями, после чего предложила подписчикам порадоваться за ее наследницу и роскошное жилье, не забыв упомянуть о поклонниках и букетах цветов. Анастасия Волочкова показала ролик, в котором позирует на фоне фрески и мраморных стен своего особняка, чтобы подтвердить свои слова.Артистка подчеркнула, что все попытки унизить или оскорбить ее только показывают ничтожество таких особ, имеющих нищету души. Она не стала отключать чат, чтобы избавиться от критики хейтеров, а фанаты сразу поддержали знаменитость, назвав ее яркой и неординарной личностью.