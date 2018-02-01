Роскомнадзор объявил борьбу с наркотиками в Сети: эксперты предлагают ужесточать наказание
После обращения к Роскомнадзору журналистов Федерального агентства новостей, оперативно была удалена реклама наркотиков, всплывающая в рамках видеохостинга YouTube непосрелственно перед просмотром видерликов популярных блогеров.
Эксперты, оценив масштаб проблемы, призвали сделать более жёсткое наказание, тем, кто допускает такое опасное игнорирование законодательства РФ. На нескольких каналах YouTube, журналистами была обнаружена реклама сайта HYDRA, который специализируется на распространении различных психотропных, наркотических веществ. «Политэксперт» отмечает, что авторы рекламного ролика призывают пользователей для доступа к сервису применять TOR-браузер, который позволяет обходить блокировки РКН. Речь в данном случае шла о пропаганде наркотиков и методах обхода законов РФ.
Роскомнадзор направил руководству Google Inc запрос устранить нарушение. Через несколько часов рекламу удалили.
Эксперты, оценив масштаб проблемы, призвали сделать более жёсткое наказание, тем, кто допускает такое опасное игнорирование законодательства РФ. На нескольких каналах YouTube, журналистами была обнаружена реклама сайта HYDRA, который специализируется на распространении различных психотропных, наркотических веществ. «Политэксперт» отмечает, что авторы рекламного ролика призывают пользователей для доступа к сервису применять TOR-браузер, который позволяет обходить блокировки РКН. Речь в данном случае шла о пропаганде наркотиков и методах обхода законов РФ.
Роскомнадзор направил руководству Google Inc запрос устранить нарушение. Через несколько часов рекламу удалили.
Общество / Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 21:20