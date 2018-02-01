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Андрей Каприн, врач-онколог: Количество онкобольных в России составляет 3,5 млн
Андрей Каприн, глава столичного онкоцента огласил данные о количестве заболевших в стране. По его сведениям их насчитывается до 3,5 миллионов, и более полумиллиона состоят на учете и проходят интенсивное лечение.

Более 3,5 млн наших соотечественников имеют онкологические заболевания. Об этом сообщил Андрей Каприн, руководитель Московского онкологического института им. Герцена. Кроме того было сообщено, что в настоящее время более полумиллиона человек стоят на учете в онкоцентрах около 5 лет.

Каприн утверждает, что почти на 30% упала летальность онкобольных в течении первого года заболевания. По его мнению это говорит о том, что врачи выявляют и лечат на ранних этапах и потому эффективность лечения возросла.

Андрей Каприн, врач-онколог: Количество онкобольных в России составляет 3,5 млн
Общество / Главные новости
Добавил: Valeriy Вчера, 20:30
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