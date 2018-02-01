Наташа Королева похвасталась новым имиджем, опубликовав соответствующее фото на своей страничке

Известная российская исполнительница Наташа Королева опубликовала у себя на страничке в интернете снимок своего нового имиджа. На фото девушка позирует в коротком наряде, леггинсах и ярких очках от солнца.Артистка часто экспериментирует над собой и с удовольствием делится результатами со своими верными поклонниками. Фанаты певицы обратили внимание на то, что она смотрится как юная озорная девушка. Но внимание читателей привлек не только новый образ девушки, но и мужчина, который с ней позирует на снимке.Фанаты были возмущены, увидев возле Королевой другого мужчину, а не ее законного супруга Тарзана. Дело в том, что на его лице были надеты солнечные очки и свободная толстовка с капюшоном, что сделало кавалера менее узнаваемым.Но позже стало понятно, что рядом со знаменитостью популярный визажист Вадим Андреев, который сотрудничает с исполнительницей не очень давно. Хотя уже успел создать несколько образов для ее видеоклипов.Многим фанатам пришелся по душе новый дерзкий образ их любимицы, и они написали множество положительных комментариев.