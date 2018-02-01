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Ученые: Универсальное лекарство от всех видов рака сейчас проходит испытание на людях
Британские ученые после опытов на грызунах начали проводить испытание универсального лекарства от всех видов рака на людях. Вакцина только один раз водится в организм пациентов и начинает уничтожать патологические клетки.

В составе новой разработке имеются препараты, активирующие иммунитет, но они способны бороться с самыми удаленными образованиями. Сейчас ее будут применять для лечения лиц, имеющих лимфомы. Она также доступна по цене и почти не имеет побочных эффектов по сравнению с другими препаратами.

Ученые: Универсальное лекарство от всех видов рака сейчас проходит испытание на людях


Такое открытие стало очередным достижением в иммунотерапии, так как были созданы лекарства, не позволяющие опухолям распространяться по организму. Но они имели много негативных последствий и являются сложными в приготовлении.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:00
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