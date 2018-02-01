Ученые: Универсальное лекарство от всех видов рака сейчас проходит испытание на людях

В составе новой разработке имеются препараты, активирующие иммунитет, но они способны бороться с самыми удаленными образованиями. Сейчас ее будут применять для лечения лиц, имеющих лимфомы. Она также доступна по цене и почти не имеет побочных эффектов по сравнению с другими препаратами.Такое открытие стало очередным достижением в иммунотерапии, так как были созданы лекарства, не позволяющие опухолям распространяться по организму. Но они имели много негативных последствий и являются сложными в приготовлении.