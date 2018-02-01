Ученые обнаружили связь между изжогой при беременности и «волосатостью» ребенка

Свои выводы исследователи представили на страницах популярного издания Mirror. Из исследований стало известно, что имеет место корреляция между волосами ребенка, а также уровнем изжоги. Стоит отметить, что подобное утверждение раньше считали мифом. Во время эксперимента, проводимого в 2006 году исследователями Университета Джона Хопкинса, было задействовано 64 беременные женщины, чьи симптомы контролировались. Экспертами предполагается общий биологический механизм, который включает двойную роль гормонов беременности в расслаблении пищеводного нижнего сфинктера и в модуляции роста самого плода.Было выяснено, что избыток эстрогена расслабляет мышцу, закрывающую нижнюю часть пищевода, вызывая кислоту, провоцирующую изжогу и рост детских волос.