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Ученые обнаружили связь между изжогой при беременности и «волосатостью» ребенка
Ученые во время исследований смогли выявить связь между наличием волосяного покрова на голове детей при рождении, а также изжогой у женщины при беременности

Ученые обнаружили связь между изжогой при беременности и «волосатостью» ребенка

Свои выводы исследователи представили на страницах популярного издания Mirror. Из исследований стало известно, что имеет место корреляция между волосами ребенка, а также уровнем изжоги. Стоит отметить, что подобное утверждение раньше считали мифом. Во время эксперимента, проводимого в 2006 году исследователями Университета Джона Хопкинса, было задействовано 64 беременные женщины, чьи симптомы контролировались. Экспертами предполагается общий биологический механизм, который включает двойную роль гормонов беременности в расслаблении пищеводного нижнего сфинктера и в модуляции роста самого плода.

Было выяснено, что избыток эстрогена расслабляет мышцу, закрывающую нижнюю часть пищевода, вызывая кислоту, провоцирующую изжогу и рост детских волос.
Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 21:10
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