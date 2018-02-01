Koenigsegg готовит инкрустированный бриллиантами гиперкар Agera FE

Шведская компания Koenigsegg готовит эксклюзивную версию гиперкара для американского коллекционера дорогих автомобилей. Новый гиперкар Koenigsegg Agera FE Thor получит кузов из неокрашенного углепластика серебристого и чёрного цвета. Частично панели автомобиля будут инкрустированы бриллиантами. Также машина получит агрессивный аэродинамический обвес, массивный передний сплиттер и «плавник» в центре задней части кузова.О технических характеристиках уникального автомобиля информации практически нет. Эксперты предполагают, что новинка получит опциональный пакт One:1, а это означает, что мощность машины составит не менее 1360 лошадиных сил.Стоит напомнить, что Koenigsegg Agera RS считается самым быстрым автомобилем в мире. В 2017 году гиперкар установил новый мировой рекорд для серийных автомобилей, продемонстрировав во время заездов среднюю скорость 446,9 км/ч.