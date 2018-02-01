Алена Шишкова очаровала фанатов своим совместным фото с дочкой Алисой

Модель Алена Шишкова очень редко встречается со своей дочерью, но их общие фотоснимки всегда вызывают волну позитива у пользователей. А последнее фото Алены с дочкой Алисой безумно понравился фанатам.На снимке ребенок позирует вместе с мамой, демонстрируя забавное выражение лица. Фанаты моментально прокомментировали данный снимок и порадовались, что маме и дочке удалось хоть немного побыть вместе.Алена Шишкова и исполнитель Тимати очень мало были в отношениях. После рождения наследницы возлюбленные расстались, а воспитанием девочки занялась мама Тимати Симона Юнусова. Бабушку это нисколько не обременяет, а Алене доводиться много трудиться и разъезжать по миру, пока ее дочь в ответственных руках.Дочка Тимати и Алены Шишковой растет прекрасной девочкой. Малышка энергичная, интересная и, конечно же, талантливая. Алиса занимается гимнастикой, бальными танцами, уже знает алфавит, цифры и научилась читать.Девочку все обожают и балуют, весь мир крутится вокруг нее, и это очевидно, ведь она единственный ребенок в семье, и одна внучка у бабушек и дедушек.