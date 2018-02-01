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Ролик певца Витаса стал хитом в сетях и сам он весьма популярен за рубежом
После скандала, связанного с наездом на велосипедистку в 2013 г о певце Витасе россияне почти забыли, но оказалось, что он весьма популярен за рубежом. Последний ролик звезды “Седьмой элемент” сейчас стал хитом в сетях, а поклонникам удалось узнать подробности из его личной жизни в Instagram.

Исполнитель почти всегда находится на гастролях и часто показывает подписчикам семейные фото супруги Светланы и своих наследников. В свободное время он любит посещать спортзал и часто сидит в кафе. Во время просмотра комментариев фанаты заметили много отзывов от людей на разных языках мира, приглашающих Витаса посетить их страны.

Ролик певца Витаса стал хитом в сетях и сам он весьма популярен за рубежом


Также он ведет роскошный образ жизни, предпочитая показываться на публике в дорогих брендах. Однако артист не забывает помогать больным детям, часто показывая их фото, после чего благодарит неравнодушных лиц за поддержку.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:20
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