Ролик певца Витаса стал хитом в сетях и сам он весьма популярен за рубежом

Исполнитель почти всегда находится на гастролях и часто показывает подписчикам семейные фото супруги Светланы и своих наследников. В свободное время он любит посещать спортзал и часто сидит в кафе. Во время просмотра комментариев фанаты заметили много отзывов от людей на разных языках мира, приглашающих Витаса посетить их страны.Также он ведет роскошный образ жизни, предпочитая показываться на публике в дорогих брендах. Однако артист не забывает помогать больным детям, часто показывая их фото, после чего благодарит неравнодушных лиц за поддержку.