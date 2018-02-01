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Помолодевшая Анфиса Чехова удивила поклонников рассказом о цветотерапии
В последнее время помолодевшая ведущая часто публикует в Instagram снимки, показывая все достоинства стройной фигуры. Сейчас Анфиса Чехова удивила поклонников рассказом о цветотерапии.

Звезда отметила, что выбор наряда всегда показывает настроение женщины, но ей помогает в таком вопросе сок. Вкус овоща или фрукта сразу подталкивает Анфису Чехову к правильному решению, но в последнее время ей стала нравиться вишня. Ведущая попросила подписчиков выбрать варианты из персика, ананаса и других тропических плодов, потому что они напоминают зимой о вкусе жизни.

Помолодевшая Анфиса Чехова удивила поклонников рассказом о цветотерапии


Затем знаменитость показала новое фото, позируя перед камерой с бокалом напитка, после чего поклонники стали восхищаться гармоничным сочетанием цветов и внешним видом кумира. Некоторые недоброжелатели упомянули о сахаре в соке, к которому звезда не притрагивается, а также намекнули, что это может быть вино. Несмотря на их критику, сюжет собрал 50000 лайков.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:10
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