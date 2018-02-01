Модель Мария Лиман выставила фотоснимок в сексуальном белье с голыми ягодицами

31 января знаменитая модель Мария Лиман выложила на всеобщее обозрение на своей официальной страничке фотоснимок, на котором она позировала в красном эротическом белье с голыми ягодицами. Под фото Лиман пожелала всем своим фанатам доброй ночи.Ростовская модель, которая часто снимается для Playboy, с завидным постоянством публикует на своей страничке пикантные фотоснимки. В этот раз красотка позировала спиной к объективу фотокамеры, продемонстрировав всем пользователям социальной сети свои аппетитные ягодицы. А в завершении задуманного образа девушка распустила свои длинные волосы.Данное фото Лиман подписала выдержкой Мерилин Монро: «Умная девушка целует, но не любит, слушает, но не верит и уходит до того, как ее оставили». Пользователи мгновенно осыпали восхищенными комментариями свою любимицу, а кое-кто попросил, чтобы модель повернулась лицом к фотокамере.Недавно Лиман участвовала в съемках для сериала, в котором сыграла образ роковой разлучницы. Знаменитость успешно продвигается по карьерной лестнице и возможно, совсем скоро Лиман будет блистать в Голливуде.