Ученые: Лечебный эффект от ароматерапии проявляется в редких случаях

Сначала – случай из жизни: Наталья стала пользоваться эфирными маслами, еще будучи беременной. Понравилось. После этого в доме всегда витали всевозможные ароматы, распыляемые диффузором. Наташа и маленькую Лизу при первых же симптомах простуды лечила пахучими смесями. Все работало безотказно до поры до времени.Однажды ребенок заболел тяжело. Целых 5 дней ее и аромамаслами мазали, и распыляли их по комнате, лишь бы сбить температуру. В конце концов девочку спасали доктора в больнице обычными при обструктивном бронхите процедурами.После этого случая Наталья, специалист по аромамаслам, перестала настолько верить в их эффект. Так есть ли лечебный эффект от использования подобных масел?Для эксперимента в химлаборатории института исследовали три образца. Набор аромапалочек ученые вмиг вычеркнули: вместо масел лишь отдушка, основное вещество которой даже опасно (головокружение, рвота, головная боль).Остальными опытными образцами были обычное недорогое аптечное эфирное масло и масло, дороже почти в 9 раз, заказанное через Сеть. По выводам экспертов, оба оказались настоящими, а огромная ценовая разница – неоправданной. Специалист подчеркнула, что если человеку масло нравится, то оно в самом деле влияет на его подсознание, которое помогает справляться с проблемой. Но научно доказанную эффективность ароматерапия имеет в лишь небольшом ряде случаев. Особенно осторожно нужно применять эфирные масла в отношении детей: ни в коем случае не применять в паровом ингаляторе и быть осторожным, применяя в чистом виде. Иначе можно причинить здоровью ребенка большой вред.Безусловно, масла могут помочь нормализовать сон, уменьшат боль (не всякую). Но при этом вред может перекрыть любую пользу: например, от постоянного вдыхания масляных ароматов может развиться аллергия. Поэтому аромамасла нужно применять изредка, используя для того, чтобы в доме приятно пахло. И уж, конечно, нельзя эфирными маслами заменять назначенные лекарственные препараты.