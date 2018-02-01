Максим Галкин поделился видеороликом с фанатами, на котором Лиза катается со снежной горки

Сегодняшний замечательный день Максим Галкин проводит в компании своих любимых детей Лизы и Гарри. Поскольку в Москве хорошо навалило снега, Максим решил воспользоваться этим, тем более что за окном солнечная погода и пошел на задний двор для того, чтобы покататься всем вместе со снежной горки.На видеоролике, который артист выложил на своей страничке, фанаты рассмотрели, как Лиза съезжает со снежной горки, а на заднем плане красуется их замок. Пользователей моментально заинтересовала архитектура дома звездного семейства.Подписчики тут же начали наперебой комментировать данное видео. Некоторые расхваливали папу, который не жалеет своего времени на детей, несмотря на свой плотный график работы. А другие восторгались красотами замка, отмечая, что все семейство живет как в сказке.Стоит добавить, что Максим очень часто делится с фанатами забавными снимками и видеороликами своих наследников. Изначально, юморист хотел скрывать детей от общественности, но передумал, поскольку Гарри и Лиза обречены быть популярными.