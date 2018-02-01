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Компания Hyundai вывела на тесты новый кроссовер Genesis
Компания Hyundai приступила к тестированию нового кроссовера под маркой Genesis. Фотошпионы запечатлели новый автомобиль во время дорожных тестов. По предположению специалистов, в кадр охотников за сенсациями попал тестовый мул.

Компания Hyundai вывела на тесты новый кроссовер Genesis


Новый кроссовер Genesis на рынке составит конкуренцию таким моделям, как BMW X5 и Mercedes-Benz GLE. По мнению экспертов, новинка получит дизайн в стиле концепта Genesis GV80, представленного на автосалоне в Нью-Йорке в прошлом году.

Под капотом нового кроссовера Genesis будет установлен двигатель V6 объёмом 3,5 литра, мощность которого на сообщается. Автомобиль комплектуется автоматической трансмиссией и полным приводом. Позднее кроссовер будет предложен в гибридной модификации.
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Добавил: Алина Вчера, 20:00
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