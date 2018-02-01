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Ученые: Планета Нибиру находится в поясе Койпера
Американским ученым из института в Пассадене удалось выяснить, что планета Нибиру находится в поясе Копейра. Об этом красноречиво говорят искаженные орбиты космических небесных тел, находящихся возле такого соседа.

Такие аномалии связаны только с присутствием огромного небесного тела, которое в 10 раз больше Земли и совершает обороты вокруг светила за 20000 лет. Расчеты показали, что Нибиру не является мифом, как говорили раньше научные светила, а реально существует в данном уголке Вселенной.

Ученые: Планета Нибиру находится в поясе Койпера


Она приблизится к нашей планете в 2085 г, вот только конца света, обещанного исследователями, не случится. Эксперты выяснили, что расстояние между объектами в 250 раз больше, чем аналог Земли и Солнца.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:50
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