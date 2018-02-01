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Ученые: Смена магнитных полюсов планеты станет причиной многочисленных катастроф
Ученые выяснили, что смена магнитных полюсов планеты станет причиной многочисленных катастроф. В последний раз такие события произошли 780000 лет назад, но сейчас ситуация может повториться.

Раньше их всегда интересовал вопрос о судьбе человечества во время природных процессов, потому что, они никогда не проходили бесследно. Магнитное поле Земли защищает ее от смертельной солнечной радиации, но такие изменения могут стать причиной ослабления эффекта, дав возможность лучам атаковать поверхность.

Ученые: Смена магнитных полюсов планеты станет причиной многочисленных катастроф


В результате многие территории будут непригодны для проживания после исчезновения озонового слоя. Спутники выйдут из строя, так что нужно заранее сохранить технику от разрушения. Однако есть мнение, что 40000 лет назад попытка смены полюсов закончилась неудачей, так что возможно, ситуация повториться снова.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:40
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