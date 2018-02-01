В Женеве представят серийный летающий автомобиль PAL-V Liberty

Сами производители называют свой летающий автомобиль «историческим прорывом» в данной сфере. PAL-V Liberty представляет собой трёхколёсную машину, которая меньше, чем за семь минут способна трансформироваться в гирокоптер.По словам разработчиков, летающий автомобиль оснащён двумя силовыми агрегатами. Машина спроецирована таким образом, что соответствует всем стандартам США и Европы в сфере летательных аппаратов и автомобилей.После презентации в Женеве летающему автомобилю PAL-V Liberty предстоит пройти многочисленные сертификации в разных странах. Ожидается, что в продажу новинка поступит в 2019 году. Стоимость летающего автомобиля составит около 400 тысяч долларов.