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В Женеве представят серийный летающий автомобиль PAL-V Liberty
Серийная версия летающего автомобиля PAL-V Liberty дебютирует на автосалоне в Женеве весной этого года. Стоит отметить, что компания PAL-V является первой, кто продемонстрирует публике товарную версию летающего автомобиля.

В Женеве представят серийный летающий автомобиль PAL-V Liberty


Сами производители называют свой летающий автомобиль «историческим прорывом» в данной сфере. PAL-V Liberty представляет собой трёхколёсную машину, которая меньше, чем за семь минут способна трансформироваться в гирокоптер.

По словам разработчиков, летающий автомобиль оснащён двумя силовыми агрегатами. Машина спроецирована таким образом, что соответствует всем стандартам США и Европы в сфере летательных аппаратов и автомобилей.

После презентации в Женеве летающему автомобилю PAL-V Liberty предстоит пройти многочисленные сертификации в разных странах. Ожидается, что в продажу новинка поступит в 2019 году. Стоимость летающего автомобиля составит около 400 тысяч долларов.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 19:30
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