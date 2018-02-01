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Поклонники раскритиковали певицу Адель за образ королевы кантри-музыки Долли Партон
Звезда опубликовала в сетях снимок, представ перед поклонниками в образе королевы кантри-музыки Долли Партон. Однако они раскритиковали певицу Адель и назвали сюжет полной безвкусицей.

Она лаконично написала, что хотела бы иметь унцию способностей коллеги, но решила надеть наряд розового цвета, дополненный боа и рубашкой с большим декольте. Образ завершил белокурый парик с вызывающим макияжем, только подписчики Адели выделили из всего только пышный бюст Долли Партон.

Поклонники раскритиковали певицу Адель за образ королевы кантри-музыки Долли Партон


Они сравнили кумира с Трикси Маттелом и написали много негативных сообщений, однако сама 72-летняя исполнительница не стала возмущаться творческими идеями артистки. Она поблагодарила ее за внимание, после чего многие пользователи сетей предложили звездам спеть дуэтом.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:30
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