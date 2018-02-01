Поклонники раскритиковали певицу Адель за образ королевы кантри-музыки Долли Партон
Звезда опубликовала в сетях снимок, представ перед поклонниками в образе королевы кантри-музыки Долли Партон. Однако они раскритиковали певицу Адель и назвали сюжет полной безвкусицей.
Она лаконично написала, что хотела бы иметь унцию способностей коллеги, но решила надеть наряд розового цвета, дополненный боа и рубашкой с большим декольте. Образ завершил белокурый парик с вызывающим макияжем, только подписчики Адели выделили из всего только пышный бюст Долли Партон.
Они сравнили кумира с Трикси Маттелом и написали много негативных сообщений, однако сама 72-летняя исполнительница не стала возмущаться творческими идеями артистки. Она поблагодарила ее за внимание, после чего многие пользователи сетей предложили звездам спеть дуэтом.
Она лаконично написала, что хотела бы иметь унцию способностей коллеги, но решила надеть наряд розового цвета, дополненный боа и рубашкой с большим декольте. Образ завершил белокурый парик с вызывающим макияжем, только подписчики Адели выделили из всего только пышный бюст Долли Партон.
Они сравнили кумира с Трикси Маттелом и написали много негативных сообщений, однако сама 72-летняя исполнительница не стала возмущаться творческими идеями артистки. Она поблагодарила ее за внимание, после чего многие пользователи сетей предложили звездам спеть дуэтом.