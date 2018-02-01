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Джастину Тимберлейку исполнилось 37 лет
В последний январский день певец Джастин Тимберлейк отпраздновал свои 37 лет. За прожитые годы артист и пел, и снимался в кино, и стал обладателем премий.
Джастину Тимберлейку исполнилось 37 лет


37 лет назад в городе Мемфис родилась будущая звезда группы «'N Sync». Родители, которые развелись через 5 лет после рождения сына, воспитывали его в баптистских ценностях. А он взял – и вырос с нешуточными амбициями. Став участников программы «Star Search», он сделал первые шаги к будущей популярности. Потом поучаствовал в ТВ-проекте «Клуб Микки Мауса». Там он встретил Бритни Спирс и Кристину Агилеру. А с 1995 года началась его карьера в «'N Sync».

Однако в 2002 году Тимберлейк принял решение о сольной карьере и выпустил свой альбом. А также попробовал себя на актерском поприще, снявшись с Кевином Спейси и Морганом Фриманом в «Эдисоне». Это не единственная лента в кинокарьере артиста: «Альфа Дог», «Секс по дружбе» и другие.

Также у артиста есть престижные премии «Грэмми» и «Эмми».
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 19:20
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