Джастину Тимберлейку исполнилось 37 лет

37 лет назад в городе Мемфис родилась будущая звезда группы «'N Sync». Родители, которые развелись через 5 лет после рождения сына, воспитывали его в баптистских ценностях. А он взял – и вырос с нешуточными амбициями. Став участников программы «Star Search», он сделал первые шаги к будущей популярности. Потом поучаствовал в ТВ-проекте «Клуб Микки Мауса». Там он встретил Бритни Спирс и Кристину Агилеру. А с 1995 года началась его карьера в «'N Sync».Однако в 2002 году Тимберлейк принял решение о сольной карьере и выпустил свой альбом. А также попробовал себя на актерском поприще, снявшись с Кевином Спейси и Морганом Фриманом в «Эдисоне». Это не единственная лента в кинокарьере артиста: «Альфа Дог», «Секс по дружбе» и другие.Также у артиста есть престижные премии «Грэмми» и «Эмми».