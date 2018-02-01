Россия разместит военные самолеты на оспариваемой Японией территории

Российские воздушно-космические судна планируют размещаться наравне с гражданской флотилией на одном из Курильских островов. Итуруп, согласно правительственному решению, вошел в список аэродромных площадок с совместным базированием.Сейчас на этих островах расположена 18-я дивизия Восточного округа. Такие же пулеметно-артиллерийские и ракетные комплексы тихоокеанской флотилии РФ находятся и на соседнем Кунашире.Год назад министр обороны Сергей Шойгу заявил о готовности усилить обороноспособность Курильской гряды. В планах – создание нескольких баз, также и на других островах Курил.Как известно, южные острова Курил после Второй мировой отошла согласно договору Советскому Союзу. Однако до сих пор Япония не признает суверенитет Москвы над спорными землями, считая их до сих пор своими. Периодически в японском обществе в угоду политической конъюнктуре поднимается тема собственности Курильских островов.