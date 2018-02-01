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Эксперты: Посещение спортзала с макияжем может вредить коже
Эксперты рассказали, что перед посещением спортзала, человеку требуется снимать макияж. Косметика, которая остаётся на лице, может закупорить человеческие поры, а также привести к возникновению акне и других кожных заболеваний.

Эксперты: Посещение спортзала с макияжем может вредить коже

Человек во время тренировок разогревается, и в итоге потеет. Вследствие этого расширяются поры, находящиеся на кожном покрове человека. Косметика препятствует в итоге выходу частиц пыли. Поры после занятий спортом могут закрыться, оставив при этом внутри частицы макияжа. Это может спровоцировать раздражение либо аллергическую реакцию. Исследователи советуют обязательным образом смывать перед тренировкой косметику.

Чтобы очистить лучше лицо, после использования специальных средств для снятия макияжа, требуется хорошо умыться водой.
Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 19:10
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