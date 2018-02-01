Озвучены цены на обновленный кроссовер KIA Sorento Prime для России

Базовая модификация кроссовера KIA Sorento Prime Classic комплектуется агрегатом ёмкостью 2,4 литра и автоматической трансмиссией на 6 скоростей. В оснащение данной модификации входит круиз-контроль, аудиосистема, противотуманные фары, двухзонный климат-контроль, кожаная отделка рулевого колеса и селектора КПП.Стоимость полноприводной модификации KIA Sorento Prime Comfort составляет 1 999 900 рублей. Стоимость модификации Luxe с бензиновым двигателем составляет 2 119 900 рублей, а цена с дизельным агрегатом CRDI немного выше — 2 299 900 рублей.Стоимость кроссовера KIA Sorento Prime Prestige составляет 2 529 900 рублей. Автомобиль в комплектации KIA Sorento Prime Premium обойдётся россиянам от 2 699 900 рублей, а самой дорогостоящей модификацией является KIA Sorento Prime GT Line, которую предлагают по цене 2 779 900 рублей.