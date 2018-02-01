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Сати Казанова гордится своим отцом и мечтает спеть с ним на сцене дуэтом
Поклонники певицы увидели в Instagram новый пост, в котором она решила рассказать о своем отце. Сати Казанова гордится своим родственником и мечтает спеть с ним на сцене дуэтом.

Звезда отметила, что всегда считала его другом и учителем, который был рядом и наблюдал за карьерой дочери. Сетгалий Казанов в молодости тоже выступал на концертах, однако его отец потребовал, чтобы сын занялся делом. Традиции народа артистки не позволяют идти против воли главы семьи, так что мужчина стал заниматься коммерцией и его чудесный голос редко можно услышать в доме.

Сати Казанова гордится своим отцом и мечтает спеть с ним на сцене дуэтом


Сати Казанова хочет, чтобы отец вместе с нею исполнил старинную адыгейскую песню, а также верит, что мечты могут сбываться. Подписчики сразу похвалили исполнительницу за такое отношение к родителям, после чего поддержали ее инициативу позитивными сообщениями. Сейчас фанаты с нетерпением ждут дуэт звездной пары и пожелали кумиру творческих успехов.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 17:50
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