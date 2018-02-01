Сати Казанова гордится своим отцом и мечтает спеть с ним на сцене дуэтом

Звезда отметила, что всегда считала его другом и учителем, который был рядом и наблюдал за карьерой дочери. Сетгалий Казанов в молодости тоже выступал на концертах, однако его отец потребовал, чтобы сын занялся делом. Традиции народа артистки не позволяют идти против воли главы семьи, так что мужчина стал заниматься коммерцией и его чудесный голос редко можно услышать в доме.Сати Казанова хочет, чтобы отец вместе с нею исполнил старинную адыгейскую песню, а также верит, что мечты могут сбываться. Подписчики сразу похвалили исполнительницу за такое отношение к родителям, после чего поддержали ее инициативу позитивными сообщениями. Сейчас фанаты с нетерпением ждут дуэт звездной пары и пожелали кумиру творческих успехов.