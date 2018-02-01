Китайские учёные смогли пересадить детям уши, выращенные в лаборатории

Специалисты пересадили клонированные уши детям, имеющим дефекты органов слуха. Специалисты во время исследований смогли вырастить уши непосредственно из биоматериала детей, что почти на 100 процентов исключает риск отторжения человеческих тканей. Первыми клонированные слуховые органы пересадили малышам с врожденной микротией. Люди страдающие данным недугом не имеют нормальную ушную раковину (деформирована либо не развита). Эксперты новые уши смогли вырастить из клеток хрящевой ткани.В свою очередь организм пациента не отторг родственный материал. Уже прошло 2,5 года с того момента, как была проведена первая пересадка органа. Пересаженное ухо уже нормально прижилось. Оно не беспокоит своего маленького владельца.