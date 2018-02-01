АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Смертельная красота цвета: Синтетические краски заменили природные аналоги и опасны для здоровья людей
EUR 69.79 USD 56.26
Курс валют на 02.02.2018

Эвелина Бледанс порадовала поклонников играми со своим наследником Семеном
Актриса порадовала поклонников новым роликом в Instagram, показав на нем игры со своим наследником Семеном. Эвелина Бледанс трогательно призналась ему в любви, получив много позитивных комментариев от людей.

Звезда старается проводить с 5-летним ребенком больше времени и называет его сладким, обожаемым малышом, целуя его пятки. Подписчики тоже стали рассказывать артистке о своих детях, поблагодарив ее за позитивный сюжет. Фанаты назвали Эвелину Бледанс лучшей матерью в мире, которая радует их заразительным смехом и прекрасным внешним видом.

Эвелина Бледанс порадовала поклонников играми со своим наследником Семеном


Пользователи сетей присоединились к мнению поклонников и тоже написали много теплых слов, посвященных знаменитости. Все пожелали ей счастья и творческих успехов, попросив чаще показывать интересные видео с участием мальчика.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 17:40
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мосгорсуд отказал в УДО лидеру хакерской группы
Патриарха Кирилла Владимир Путин поздравил с
Омбудсмен составила список «постыдных» книг для
ФАС дала разрешение акционеру СК «Опора» на
Учительница школы Режевского района отобрала у
В Подмосковье поезд насмерть сбил подростка в
Просмотреть все новости