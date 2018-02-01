Эвелина Бледанс порадовала поклонников играми со своим наследником Семеном

Звезда старается проводить с 5-летним ребенком больше времени и называет его сладким, обожаемым малышом, целуя его пятки. Подписчики тоже стали рассказывать артистке о своих детях, поблагодарив ее за позитивный сюжет. Фанаты назвали Эвелину Бледанс лучшей матерью в мире, которая радует их заразительным смехом и прекрасным внешним видом.Пользователи сетей присоединились к мнению поклонников и тоже написали много теплых слов, посвященных знаменитости. Все пожелали ей счастья и творческих успехов, попросив чаще показывать интересные видео с участием мальчика.