АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Смертельная красота цвета: Синтетические краски заменили природные аналоги и опасны для здоровья людей
EUR 69.79 USD 56.26
Курс валют на 02.02.2018

Наталья Штурм мечтала стать дирижером
Наталья Штурм в своем Instagram рассказала, как мечтала в детстве быть дирижером.
Наталья Штурм мечтала стать дирижером


Как призналась Наталья, на этом поприще ей не повезло. Но она стала дирижером своей собственной жизни. И хоть первая скрипка всегда играла с фальшью, в целом своим оркестром певица довольна.

Лишь некоторым подписчикам запали в душу слова Натальи. «Хорошо сказано», - отмечали они. Некоторые поинтересовались, под чью именно музыку дирижирует певица. Но в основном же фанаты принялись обсуждать внешность артистки. В частности, некая поклонница порекомендовала оторвать руки стилисту, который сделал певице макияж губ. Очень многим понравился необычный цвет волос певицы, но и здесь нашлись свои недовольные. А были и такие, кто спрашивал у Натальи совета, как в «не 16 лет» выглядеть так замечательно.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 18:40
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мосгорсуд отказал в УДО лидеру хакерской группы
Патриарха Кирилла Владимир Путин поздравил с
Омбудсмен составила список «постыдных» книг для
ФАС дала разрешение акционеру СК «Опора» на
Учительница школы Режевского района отобрала у
В Подмосковье поезд насмерть сбил подростка в
Просмотреть все новости