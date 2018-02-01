Наталья Штурм мечтала стать дирижером

Как призналась Наталья, на этом поприще ей не повезло. Но она стала дирижером своей собственной жизни. И хоть первая скрипка всегда играла с фальшью, в целом своим оркестром певица довольна.Лишь некоторым подписчикам запали в душу слова Натальи. «Хорошо сказано», - отмечали они. Некоторые поинтересовались, под чью именно музыку дирижирует певица. Но в основном же фанаты принялись обсуждать внешность артистки. В частности, некая поклонница порекомендовала оторвать руки стилисту, который сделал певице макияж губ. Очень многим понравился необычный цвет волос певицы, но и здесь нашлись свои недовольные. А были и такие, кто спрашивал у Натальи совета, как в «не 16 лет» выглядеть так замечательно.