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Елена Летучая рассказала в Instagram о своей борьбе с негативом
Ведущая часто попадала в неприятные ситуации во время работы на проекте “Ревизорро”, после чего поклонники всегда были восхищены ее спокойствием. Елена Летучая рассказала в Instagram о своей борьбе с негативом, ответив на вопросы людей.

Звезда отметила, что нужно жалеть людей, говорящих плохие слова или делающих разные гадости. С ними не нужно сражаться, потому что они несчастны в жизни и выплескивают эмоции на окружающих. Елена Летучая поставила незримую стену, позволяющую избежать действия негатива, но некоторые подписчики сочли данный совет слишком сложным.

Елена Летучая рассказала в Instagram о своей борьбе с негативом


Многие пользователи сетей решили попробовать применить его на практике, отметив, что рекомендация срабатывает и возникает ощущение легкости даже в трудной ситуации. Они поблагодарили знаменитость за мудрые мысли, назвав ее позитивным идеалом для людей.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 17:10
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