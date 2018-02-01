Елена Летучая рассказала в Instagram о своей борьбе с негативом

Звезда отметила, что нужно жалеть людей, говорящих плохие слова или делающих разные гадости. С ними не нужно сражаться, потому что они несчастны в жизни и выплескивают эмоции на окружающих. Елена Летучая поставила незримую стену, позволяющую избежать действия негатива, но некоторые подписчики сочли данный совет слишком сложным.Многие пользователи сетей решили попробовать применить его на практике, отметив, что рекомендация срабатывает и возникает ощущение легкости даже в трудной ситуации. Они поблагодарили знаменитость за мудрые мысли, назвав ее позитивным идеалом для людей.