Иосиф Оганесян открестился от своей "невесты"

"Пришёл в свою родную школу с целью навестить своего учителя, который меня в своё время учил. Никакой невесты и близко там не было, а девушка которая выдаёт себя за неё и заявляет, что я зашёл ее поздравить с днём рождения, просто нагло лжёт", - написал в блоге армянин.

Несколько дней назад Иосиф уехал к родителям, давно намеревавшимся познакомить его с какой-то красоткой, которая, как им кажется, подходит сыну для семейной жизни. После этого в Сети появились фотографии 18-летней девушки, заявившей, что недавно Оганесян действительно приезжал к ней в школу, чтобы встретиться, намекнув, что она и есть та самая невеста.Иосиф, в свою очередь, заявил, что даже никогда не видел раньше эту брюнетку, а в школу он заезжал, чтобы увидеться со своим учителем.Оганесян также отметил, что информация, касающаяся его невесты, пока остаётся тайной для зрителей.