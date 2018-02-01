Иосиф Оганесян открестился от своей "невесты"
Иосиф Оганесян, знакомый зрителям по скандальным отношениям с Александрой Черно на "Доме-2" и покинувший периметр, чтобы, как он говорил, посмотреть на невесту, найденную ему предками, поспешил раскритиковать особу, выдающую себя за ту самую армянку, готовую выйти за него замуж.
Несколько дней назад Иосиф уехал к родителям, давно намеревавшимся познакомить его с какой-то красоткой, которая, как им кажется, подходит сыну для семейной жизни. После этого в Сети появились фотографии 18-летней девушки, заявившей, что недавно Оганесян действительно приезжал к ней в школу, чтобы встретиться, намекнув, что она и есть та самая невеста.
Иосиф, в свою очередь, заявил, что даже никогда не видел раньше эту брюнетку, а в школу он заезжал, чтобы увидеться со своим учителем.
Оганесян также отметил, что информация, касающаяся его невесты, пока остаётся тайной для зрителей.
Несколько дней назад Иосиф уехал к родителям, давно намеревавшимся познакомить его с какой-то красоткой, которая, как им кажется, подходит сыну для семейной жизни. После этого в Сети появились фотографии 18-летней девушки, заявившей, что недавно Оганесян действительно приезжал к ней в школу, чтобы встретиться, намекнув, что она и есть та самая невеста.
Иосиф, в свою очередь, заявил, что даже никогда не видел раньше эту брюнетку, а в школу он заезжал, чтобы увидеться со своим учителем.
"Пришёл в свою родную школу с целью навестить своего учителя, который меня в своё время учил. Никакой невесты и близко там не было, а девушка которая выдаёт себя за неё и заявляет, что я зашёл ее поздравить с днём рождения, просто нагло лжёт", - написал в блоге армянин.
Оганесян также отметил, что информация, касающаяся его невесты, пока остаётся тайной для зрителей.