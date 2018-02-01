Федор Бондарчук рассказал о большой разнице в возрасте с Паулиной Андреевой

50-летний кинорежиссер Федор Бондарчук редко балует публику своими откровениями о приватной жизни с Паулиной Андреевой. По заверениям мужчины, разница в возрасте между ними совершенно не влияет на их жизнь.Пару лет назад артист разошелся со своей женой Светланой Бондарчук, с которой официально они еще не разведены. Именно тогда у Бондарчука завязался роман с молодой киноактрисой, поэтому длительное время влюбленные не давали никаких комментариев.В недавней беседе с журналистами режиссер откровенно признался, что Паулина делает его абсолютно счастливым человеком. Он очень ей благодарен, поскольку после знакомства с ней он наконец-то начал жить. А также он подчеркнул, что разница в возрасте в их отношениях не играет никакой роли.Недавно в интернете появились слухи, что Паулина находится в интересном положении. Но эти домыслы пока никто официально не подтвердил. Как стало известно, влюбленные пока не собираются официально регистрировать свои отношения.