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Федор Бондарчук рассказал о большой разнице в возрасте с Паулиной Андреевой
Федор Бондарчук недавно поговорил с журналистами и сообщил о том, что большая разница в возрасте не влияет на его отношения с Паулиной Андреевой.

Федор Бондарчук рассказал о большой разнице в возрасте с Паулиной Андреевой


50-летний кинорежиссер Федор Бондарчук редко балует публику своими откровениями о приватной жизни с Паулиной Андреевой. По заверениям мужчины, разница в возрасте между ними совершенно не влияет на их жизнь.

Пару лет назад артист разошелся со своей женой Светланой Бондарчук, с которой официально они еще не разведены. Именно тогда у Бондарчука завязался роман с молодой киноактрисой, поэтому длительное время влюбленные не давали никаких комментариев.

В недавней беседе с журналистами режиссер откровенно признался, что Паулина делает его абсолютно счастливым человеком. Он очень ей благодарен, поскольку после знакомства с ней он наконец-то начал жить. А также он подчеркнул, что разница в возрасте в их отношениях не играет никакой роли.

Недавно в интернете появились слухи, что Паулина находится в интересном положении. Но эти домыслы пока никто официально не подтвердил. Как стало известно, влюбленные пока не собираются официально регистрировать свои отношения.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 13:58
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