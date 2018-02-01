Жена Андрея Чуева беременна

Теперь поклонники, считавшие, что Чуев до сих пор любит Марину Африкантову, по-прежнему находящуюся на реалити-шоу, немного успокоились, поняв, что с Викторией у него всё действительно серьёзно и к проектной блондинке мужчина, скорее всего, правда не намерен возвращаться.В ходе программы "На самом деле" Андрей выглядел влюблённым и по-настоящему счастливым, как, впрочем, и Виктория. Почитатели супружеской пары предались умилению и пожелали ей счастья в социальных сетях, а Чуев их за это поблагодарил.Как известно, у Андрея есть дочка от первого брака, успехами которой парень частенько хвастается. Кроме того, маленькая Лиза уже познакомилась с женой отца, став Виктории настоящей подругой.Что касается Африкантовой, не пожелавшей идти за периметр с Чуевым и расторгшей помолвку, у неё тоже всё складывается неплохо - девушка строит отношения с молодым спортсменом Романом Капаклы.