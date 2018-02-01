В Новой Зеландии укравший женские трусы кот чуть не довел пару до развода

Возлюбленная мужчины внезапно нашла в постели нижнее белье незнакомки, но когда после этого она заметила лифчик, лежащий во дворе дома, то сразу устроила избраннику скандал. Ошеломленный такими обвинениями человек долго не мог понять, откуда у него взялись эти предметы, так как не был фетишистом. Однако через некоторое время он заметил своего кота, несущего в зубах футболку соседей, когда питомец покидал место преступления.Оказалось, что пушистый злоумышленник имеет редкий дар грабителя и приносит в дом после ночных похождений 40 вещей, среди которых есть женские аналоги. Мужчина потом возвращает добычу людям, которые уже привыкли к выходкам кота и не обижаются на него.