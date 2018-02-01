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В Новой Зеландии укравший женские трусы кот чуть не довел пару до развода
Необычный инцидент в Новой Зеландии вызвал гомерический смех у пользователей сетей. Укравший женские трусы кот чуть не довел пару до развода, и только благодаря случайности хозяину удалось узнать правду.

Возлюбленная мужчины внезапно нашла в постели нижнее белье незнакомки, но когда после этого она заметила лифчик, лежащий во дворе дома, то сразу устроила избраннику скандал. Ошеломленный такими обвинениями человек долго не мог понять, откуда у него взялись эти предметы, так как не был фетишистом. Однако через некоторое время он заметил своего кота, несущего в зубах футболку соседей, когда питомец покидал место преступления.

В Новой Зеландии укравший женские трусы кот чуть не довел пару до развода


Оказалось, что пушистый злоумышленник имеет редкий дар грабителя и приносит в дом после ночных похождений 40 вещей, среди которых есть женские аналоги. Мужчина потом возвращает добычу людям, которые уже привыкли к выходкам кота и не обижаются на него.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 16:10
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